Mãe, filha e neta são encontradas mortas com os cadáveres de quatro cachorros da família

Belo Horizonte foi abalada por um crime cruel na última sexta-feira (9), quando mãe, filha e neta foram encontradas mortas dentro de um apartamento com os cadáveres de quatro cachorros da família.

De acordo com o portal de notícias BZN, as vítimas são Cristina Teixeira Antonini, de 66 anos, Daniela Teixeira Antonini, 40, e a pequena Giovanna Antonini Vasconcelos, de apenas 1 ano.

Na cena do crime, os corpos estavam deitados sobre a cama e todas as janelas estavam trancadas. A PM foi acionada pela síndica para investigar o forte odor que emanava do apartamento.

Os policiais encontraram três bandejas com carvão queimado, o que levanta suspeitas de intoxicação por monóxido de carbono, uma substância letal em ambientes sem ventilação. A perícia também localizou uma carta escrita por Daniela, na qual ela menciona dificuldades financeiras e faz pedidos de desculpas, sinalizando a possibilidade de um ato premeditado.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e aguarda os laudos periciais que confirmarão a causa das mortes. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada, incluindo a de suicídio coletivo ou homicídio seguido de suicídio.

