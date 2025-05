Mãe e madrasta são acusadas de tortura, estupro e homicídio de criança de 1 ano e dez meses

A Justiça do Espírito Santo aceitou a denúncia contra mãe e madrasta pela morte de uma menina de 1 ano e 10 meses que ocorreu em Colatina.

Como detalhado pelo site G1, as acusadas são a mãe da criança, Juliele Vieira de Amorim, de 25 anos, e a companheira dela, Myllena Carla Andrelino, de 27 anos.

O crime aconteceu no dia 13 de março deste ano. Elas foram acusadas de estupro, tortura e homicídio.

A menina Maria Isis Vieira de Amorim morreu após dar entrada em um hospital, com sinais de violência em diversas partes do corpo. Segundo o Boletim de Ocorrência, ela chegou à unidade em estado gravíssimo, desacordada, desidratada, com fratura e hematomas, e não resistiu aos ferimentos.

O laudo médico apontou que a criança sofreu uma fratura no braço direito e tinha hematomas na cabeça, no pescoço, nas costas e nas partes íntimas.

No dia seguinte à entrada da criança no hospital, a Polícia Civil informou que as suspeitas, foram autuadas em flagrante.

A PC informou também que foram encontradas contradições nos depoimentos durante as investigações. A madrasta confessou que aplicou uma surra na criança com intuito de corrigir a menina, e alegou que a criança sofreu uma queda durante um banho. A mãe relatou que sabia das agressões, mas que não concordava.

Ainda de acordo com as informações, Juliele Vieira de Amorim já tinha registros de passagem pelo sistema prisional, no período entre julho de 2019 e novembro de 2024, por tráfico de drogas. Já Myllena não tinha histórico.

Com informações do site G1