Mãe acusada de tortura comemorou perda de guarda de filha bebê com fotos nas redes

Uma mãe de 28 anos, acusada de torturar e ameaçar jogar a filha bebê pela janela chocou a população de Anápolis, em Goiás, ao comemorar a perda da guarda da criança.

“Se a bebê não for levada logo, vou jogar ela pela janela”, a suspeita chegou a dizer para a Polícia Civil, durante a ação do Conselho Tutelar que acolheu a criança.

De acordo com o portal AF Notícias, o crime que ainda é investigado aponta que a mulher agredia a bebê para fazer chantagem com o ex com o objetivo de reatar o relacionamento.

Quando a menina foi levada para um abrigo, a mãe foi ao salão de beleza e saiu para consumir bebidas alcoólicas, afirmando que se sentia “finalmente livre” da filha. Tudo foi descoberto porque ela postou fotos e celebrou o ocorrido nas redes sociais.

Para a delegada do caso, Aline Lopes, a mulher disse de forma direta que só queria a filha de volta se o ex-companheiro aceitasse reatar o relacionamento.

A delegada afirmou que a suspeita era extremamente agressiva e já possuía histórico de ameaças contra o pai da criança e contra a avó paterna.

A mulher está presa de forma preventiva por tortura, podendo pegar pena de até oito anos de prisão. O pai pediu guarda da menina, que irá ficar com a avó paterna enquanto ele trabalha.

