Idoso é atacado por pit bull de vizinho que estava solto

Um idoso foi atacado por um pit bull do vizinho no município de Paciência, no Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo site R7, José Eduardo Gonçalves Neves, de 75 anos, está internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz.

Testemunhas afirmam que, no momento do ataque, o animal estava solto em um quintal que não possui qualquer tipo de proteção.

A vítima havia tentado prender o cachorro para evitar possíveis ataques a pessoas desavisadas.

Após o ataque, ele precisou ser auxiliado por vizinhos. Segundo familiares, seu estado de saúde é estável.

Ainda de acordo com as informações, o dono do animal não teria prestado socorro, e um boletim de ocorrência será registrado em breve.

Com informações do site R7