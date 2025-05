Avó fica ferida ao defender neta de 1 ano de ataque de pit bull

Uma avó ficou ferida após defender a neta de 1 ano e 6 meses de um ataque de pit bull dentro de casa, nesta quinta-feira (8), em Goiás.

Como detalhado pelo site G1, a Polícia Militar de Caiapônia foi chamada e fez o resgate da avó e da criança.

Além dos ferimentos das mordidas, a mulher, de 46 anos, ainda ficou ferida por cacos de vidro de uma porta que se quebrou no momento do ataque, que começou no quintal.

Conforme relatado, ela foi segurando a criança no colo e se defendendo com o outro braço, deixando a pequena no quarto. No entanto, ela continuou sendo atacada pelo cachorro na sala, onde o pit bull pressionou ela numa porta de vidro, que quebrou no braço dela.

Antes da chegada dos agentes, vizinhos se aglomeraram na frente do portão, tentando ajudar. Quando chegaram ao local, os policiais tentaram entrar pulando o muro, mas foram atacados pelo cachorro, que estava no quintal.

Segundo o relato, o cão precisou ser neutralizado para que os agentes conseguissem entrar, e o animal acabou morrendo.

Dentro do imóvel, a equipe encontrou a avó gravemente ferida enquanto a neta chorava muito, assustada, sem ferimentos.

Ainda segundo informações da polícia, essa não foi a primeira vez que o animal foi violento. Há 2 anos, no mesmo endereço, ele atacou um funcionário de pet shop e matou um cachorro.

Com informações do site G1