Pai de bebê morto após agressões em caso em que a mãe é suspeita pediu a guarda na Justiça duas vezes

O pai do bebê Axel Guilherme, que morreu na última terça-feira (6), após ser internado com sinais de agressão, chegou a pedir duas vezes na Justiça a guarda da criança, mas teve as solicitações negadas.

Como detalhado pelo site G1, os suspeitos do crime são a mãe e o padrasto da criança.

As agressões contra a criança ocorreram na madrugada do sábado (3). O menino foi levado pelos suspeitos, o padrasto de 25 anos e a mãe de 20 anos, para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento inicial.

A vítima deu entrada no hospital com hematomas por todo o corpo, fratura no crânio, hemorragia e em parada cardiorrespiratória.

Após a equipe médica denunciar o caso, o padrasto foi preso e autuado pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos. Já a mãe foi autuada por maus-tratos, mas obteve liberdade provisória.

Pedidos negados

Em dezembro de 2024, o pai biológico do menino solicitou na Justiça a tutela de urgência da criança. O primeiro pedido foi negado e foi marcada uma audiência de conciliação para abril.

A mulher não compareceu à audiência, e a advogada do pai entrou com um novo pedido de guarda, que também não foi aceito.

Na segunda-feira, após a internação de Axel devido às agressões, o pai entrou com um terceiro pedido de guarda. Na terça-feira (6), no entanto, o menino morreu após três dias internado. Já na quarta-feira (7), após a morte da criança, o MP do Ceará emitiu um parecer favorável ao pedido do pai.

Ainda de acordo com as informações, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa).

