Padre é condenado e preso por estupro de adolescentes da própria família

A condenação do padre Carlos André Mueller, de 59 anos, indiciado pela Polícia Civil e denunciado pelo Ministério Público (MP) pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra quatro adolescentes é mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias Arauto, o caso aconteceu Vera Cruz e o religioso recorria da sentença em liberdade. No entanto, foi revelado que o pároco foi preso e iniciou o cumprimento de sua pena de 21 anos

Os detalhes da decisão de manter o padre preso apontam que as vítimas enfrentaram quadros de ansiedade e depressão, necessitando de acompanhamento psicológico e tratamento medicamentoso.

O pároco teria cometido os crimes em visitas a Vera Cruz, cidade onde nasceu, contra adolescentes que seriam suas parentes em diferentes ocasiões entre 2011 a 2021.

Nesse caso, a Justiça reconheceu a existência da chamada continuidade delitiva nos crimes, havendo um aumento de pena por se tratar de vítimas diferentes.

Os detalhes dos crimes foram mantidos em sigilo, assim como os nomes e idades das vítimas.

Leia mais: Droga em ursinho e tentativa de envenenamento: pai é denunciado por fazer filho bebê tomar leite com cocaína