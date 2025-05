Médica e advogado são presos suspeitos de mandar matar familiares por herança milionária

Uma médica, o marido dela, que é advogado, e mais três pessoas foram presas por suspeita de envolvimento em um duplo homicídio em Minas Gerais.

Como detalhado pelo site G1, as vítimas, de 55 e 22 anos, eram o irmão e o sobrinho da médica.

Os dois foram mortos no dia 19 de dezembro de 2023 por homens que chegaram a uma propriedade na zona rural de Guidoval, na Zona da Mata mineira, simulando ser policiais civis.

Segundo a PC, o crime foi ‘meticulosamente planejado’ e teve como motivação a disputa judicial envolvendo uma herança, estimada em R$ 30 milhões em propriedades rurais.

Os suspeitos foram presos na quarta-feira (7), durante a Operação ‘Éris’, que também cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

De acordo com a polícia, a médica e o advogado são apontados como mandantes do homicídio. Os outros três presos, de 30, 37 e 41, teriam sido os executores.

Também foram apreendidos valores expressivos em dinheiro, cheques, armas de fogo, munições e outros materiais que vão ajudar nas investigações.

Ainda de acordo com as informações, os depoimentos devem esclarecer detalhes do crime.

Com informações do site G1