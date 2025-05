Mãe e padrasto são presos pela polícia suspeitos de espancar bebê de apenas 1 ano até a morte

A mãe e o padrasto de um bebê de um ano e cinco meses que morreu no mês passado foram presos preventivamente, nesta semana, pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, eles são suspeitos de espancar o menino até a morte, em Taquara.

Como detalhado pela PC, a criança foi levada, já sem vida, ao hospital da cidade com lesões na cabeça, nas costas e no tórax.

Os relatos da mãe e do padrasto indicavam que o menino havia caído da cama, o que, segundo os laudos, seria incompatível com as lesões identificadas.

Ainda conforme a polícia, pelo menos outras duas crianças, com menos de sete anos, moravam na mesma casa que a vítima e foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

Ainda de acordo com as informações, o casal foi preso preventivamente, encaminhado ao sistema prisional e deve passar por audiência de custódia.

Com informações do site G1