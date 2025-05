Cinco suspeitos de matar influenciadora e companheiro são presos pela polícia

Cinco suspeitos de matar a influenciadora conhecida como “Bia Dançarina” e o companheiro dela foram presos, nesta quarta-feira (7), no Ceará.

Como detalhado pelo site G1, Maria Heloína Eugênio Barbosa, de 45 anos, e Francisco Neto Gomes da Rocha, de 38 anos, foram assassinados em fevereiro deste ano.

Conforme relatado, testemunhas relataram que os dois estavam em casa, quando criminosos armados invadiram o imóvel e mataram os dois a tiros, na sala.

Nesta quarta, quatro homens e uma mulher foram capturados. Em março, um homem de 28 anos já havia sido preso apontado como mandante do crime.

Durante o cumprimento das novas decisões judiciais, um dos alvos estava em posse de entorpecentes e dinheiro, onde foi autuado também por tráfico de drogas.

O suspeito tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de roubo, associação criminosa e adulteração de veículos.

Além disso, ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo, tráfico de drogas e crime contra a administração pública.

Ainda de acordo com as informações, o crime e as prisões aconteceram em Baturité, no interior do estado.

Com informações do site G1