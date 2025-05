Homem acusado de estupro é executado a tiros; no veículo da vítima foram encontrados apetrechos sexuais

Um homem de 50 anos foi executado nesta terça-feira (6) em Minas Gerais. Além de ser golpeado, ele sofreu nove tiros, conforme a perícia.

Como detalhado pelo site O Tempo, inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para um caso de homicídio em Belo Horizonte.

No local, o homem foi encontrado já morto. Moradores informaram que não viram o crime, mas apontaram que ele havia sido acusado de estupro contra uma mulher da região.

Ainda segundo moradores, fotos do homem circularam em grupos do WhatsApp, e ele foi ameaçado a não voltar à região.

No carro do homem, a PM encontrou apetrechos sexuais e uma embalagem de cocaína. O filho da vítima foi ao local e disse não saber de nada que levasse o pai a ser morto.

A perícia constatou que o homem sofreu vários golpes pelo corpo, sete tiros na altura da barriga, um no ombro e outro na cabeça, todos de calibre 9 mm.

Ainda de acordo com as informações, nenhum suspeito do homicídio foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Com informações do site O Tempo