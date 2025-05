Criança escreve bilhete falando que o tio ‘estava fazendo coisa errada’ e polícia descobre que ele estuprava quatro sobrinhos

Em um caso chocante, um bilhete de uma criança levou à prisão de um homem de 37 anos nesta terça-feira (6), no Paraná. Ele é suspeito de estuprar quatro sobrinhos, sendo duas meninas e dois meninos, com idades entre 8 e 13 anos.

Como detalhado pelo site G1, o bilhete foi escrito por uma das meninas para a mãe. No texto, a criança escreveu que o “tio está fazendo coisas erradas”.

Após ver o bilhete, a mãe conversou com as crianças e descobriu que a filha e o filho estavam sendo abusados pelo tio. Logo depois, ela registrou um boletim de ocorrência.

Ao serem questionadas, outras duas crianças confirmaram que foram violentadas pelo mesmo tio.

Conforme a delegada, as crianças tinham uma relação muito próxima com o tio e ele sempre as convidava para dormir na casa dele. A suspeita é de que uma das crianças foi abusada sexualmente.

A delegada também informou que, segundo o relato das vítimas, o homem ameaçava as crianças para que não contassem aos pais sobre os abusos.

A polícia vai investigar se mais crianças e adolescentes da família também foram vítimas de violência sexual praticada pelo homem.

Ainda de acordo com as informações, o homem está preso na cadeia pública de Maringá e poderá responder por estupro de vulnerável.

Com informações do site G1