Continua preso jovem de 21 anos que foi flegrado abusando sexualmnte de bebê de um ano pela mãe da vítima

Foi concluído nesta semana, o inquérito policial que investiga o abuso sexual cometido contra uma bebê de um ano e dez meses, em Teresina (PI). O suspeito, um jovem de 21 anos, é primo da mãe da vítima e continua detido desde quinta-feira (1º), quando foi preso em flagrante.

Como detalhado pelo site G1, a Polícia Civil afirmou que os indícios de autoria e materialidade do caso estão sólidos.

O pai da vítima contou que a bebê estava na casa em que a mãe morava com o primo, suspeito do crime.

Na data, após acordar de um cochilo, a mulher teria flagrado o jovem tentando abusar da filha na cozinha da residência.

Os pais levaram a bebê ao Instituto Médico Legal (IML), onde ela passou por exames de corpo de delito que verificaram sinais de abuso.

Ainda de acordo com as informações, a bebê foi acolhida em um abrigo após as denúncias e segue em acompanhamento por uma assistente social.

