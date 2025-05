Pai sofre infarto e morre ao saber que filho faleceu em acidente de carro

Um empresário, de 32 anos, morreu nesta segunda-feira (05) após uma violenta colisão frontal entre o carro que ele dirigia e um caminhão, em Goiás.

Como detalhado pelo site Portal Excelência Notícias, a batida ocorreu no km 356 da BR-414, próximo a cidade de Cocalzinho de Goiás.

Ao receber a notícia da tragédia, o pai da vítima sofreu um infarto fulminante, não resistiu e acabou falecendo.

Diante das perdas irreparáveis e da dimensão do ocorrido, a Prefeitura de Barro Alto, onde residiam as vítimas, decretou luto oficial de 3 dias no município.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a gravidade da colisão que provocou a morte do empresário. Confira:

Com informações do Portal Excelência Notícias