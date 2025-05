Pai mata a própria filha após ela contar à mãe que ele mantinha um relacionamento com outra mulher

Uma jovem, de 18 anos, foi morta pelo próprio pai, após expor que ele traia sua mãe com outra mulher, no Irã.

ANÚNCIO

A vítima trabalhava em um salão de beleza quando caiu em uma armadilha feita pelo pai e foi morta na frente de companheiros.

Como detalhado pelo site Terra, ela descobriu que seu pai traia sua mãe e contou sobre o caso. Com medo do que podia acontecer, a jovem se escondeu no salão onde trabalhava.

No entanto, ele acabou descobrindo o local e agendou um horário, fingindo ser um cliente normal.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem saiu do carro, derrubou a jovem e a esfaqueou várias vezes. O ataque ocorreu enquanto diversas pessoas passavam pelo local.

Segundo uma amiga próxima da família, a jovem já não morava mais com o pai há algum tempo por conta de episódios de violência doméstica. Ela havia conquistado sua independência financeira e buscava viver de forma autônoma.

O Comitê das Mulheres do Conselho Nacional de Resistência do Irã disse, em resposta à morte da jovem: “A raiz da violência e a causa principal desses assassinatos e tragédias sociais está no regime clerical misógino, que, em mais de 46 anos, não aprovou sequer um projeto de lei para prevenir a violência contra as mulheres em seu Parlamento”.

Com informações do site Terra