Pai é suspeito de tentar matar a filha de 16 anos com facadas; ela foi esfaqueada 8 vezes

Uma adolescente de 16 anos está hospitalizada após ter sido esfaqueada oito vezes, no último domingo (4), no Município de São Leopoldo (RS).

Como detalhado pelo site G1, o suspeito de ter cometido o crime é o pai dela, um homem de 36 anos. Ele fugiu após ter atacado a filha.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a polícia foi acionada para ir até a casa onde ela residia com o pai e com a madrasta para atender a um caso de violência doméstica. No local, encontraram a adolescente ferida.

O Samu foi chamado pelos policiais, que socorreu a adolescente e fez o encaminhamento até uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento.

Ainda de acordo com as informações, o pai dela teria fugido após o crime e é procurado.

Com informações do site G1