Mãe mata filho de 17 anos a machadadas enquanto ele dormia dentro de casa

Um crime brutal chocou a cidade de Buriti Alegre, em Goiás, nesta segunda-feira (5). Um adolescente de apenas 17 anos foi assassinado a machadadas enquanto dormia em casa.

Como detalhado pelo site O Hoje, a principal suspeita do crime é a própria mãe do jovem, que foi presa em flagrante no local.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher apresentava sinais de transtornos mentais e estaria enfrentando um quadro grave de depressão.

A morte causou forte comoção entre os moradores da cidade, que conheciam tanto a vítima quanto a autora.

Ainda de acordo com as informações, a polícia continua investigando o caso, e novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

Com informações do site O Hoje