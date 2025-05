Dentista acusado de abusar de jovem de 16 anos com leucemia em hospital é preso

Um dentista de 45 anos, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos que faz tratamento contra a leucemia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp foi preso esta semana.

De acordo com o g1, o caso ocorreu em Botucatu (SP) e é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. A denúncia de estupro foi feita pelo pai da adolescente em março, após um enfermeiro contar que a jovem relatou a violência cometida pelo dentista.

A vítima detalhou que foi levada até um consultório pelo profissional, que trancou a porta, passou as mãos em seu corpo e esfregou a barba em seu rosto e pescoço. Após orientação do departamento jurídico do hospital, o pai registrou o boletim de ocorrência.

O mandado de prisão contra o dentista foi cumprido na noite de segunda-feira (5) e, além da adolescente, uma mulher de 29 anos, também procurou polícia para denunciar o dentista por importunação sexual.

O caso teria ocorrido em outubro de 2024, quando a mulher acompanhava sua avó, internada na unidade hospitalar.

Ela relatou que acompanhou o profissional a até o consultório, com a desculpa de buscar alguns prontuários e lá ele teria segurado a vítima pela cintura por cerca de cinco minutos, só parando após o celular dela tocar.

Em nota, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) afirma que o profissional continua afastado de suas atividades e as denúncias seguem em andamento. A instituição também afirmou estar à disposição da família das vítimas e colaborando integralmente com as autoridades.

