Pai foragido suspeito de envenenar filho bebê é encontrado morto

O pai que estava foragido depois que seu bebê de 1 ano e 10 meses morreu em Triunfo Potiguar, no interior do Rio Grande do Norte, por suspeita de envenenamento, foi encontrado morto.

De acordo com o G1, Alan da Silva Ferreira, de 31 anos, foi achado em uma área na zona rural pode ter se suicidado após fugir, o que será confirmado após a análise do cadáver por uma necropsia na sede regional do Instituto Técnico-Científico de Perícia em Caicó.

A criança, que faleceu na noite do domingo (27), foi levada para o hospital passando mal. Aslan Gael Ferreira Ramalho, estava na casa do pai, onde foi encontrado um pote de açaí com supostos vestígios do veneno para ratos conhecido como “chumbinho”.

Após a morte do bebê ser foi confirmada, o pai disse que iria até sua residência buscar a documentação do menino. E ao não retornar, foi flagrado pela mãe da criança e ex-parceiro tentando ferir o próprio peito, simulando golpes de faca e fugiu em seguida.

Somente a perícia do Itep poderá confirmar a causa da morte da criança. O delegado que investiga o caso solicitou o exame necroscópico ao ITEP no final do mês de abril e tem um prazo legal entre 10 e 30 dias para divulgação do resultado.

