Padrasto é suspeito de estuprar adolescente de 14 anos e foge pela mata com a chegada da polícia

Uma adolescente de 14 anos denunciou ter sido vítima de estupro neste ultimo final de semana, no município de Vassouras, no Rio de Janeiro.

Como detalhado pelo site Folha do Aço, o principal suspeito é o padrasto da jovem, um homem de 41 anos, que fugiu para uma área de mata ao notar a chegada da polícia.

A denúncia partiu da mãe da vítima, que acionou a Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao local, uma região de difícil acesso e encontraram a vítima e a mãe.

A adolescente confirmou ter sido abusada sexualmente pelo companheiro da mãe.

Durante buscas na residência, os policiais também apreenderam drogas e uma motocicleta com irregularidades na numeração do motor.

Ainda de acordo com as informações, a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde onde recebeu atendimento médico. O suspeito segue foragido.

Com informações do site Folha do Aço