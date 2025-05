Mãe surpreende bombeiros ao realizar parto sozinha em casa

Uma mãe deu à luz sozinha no banheiro da própria casa na manhã do último domingo (4). O parto ocorreu minutos antes do Corpo de Bombeiros Militar chegar.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias de scc10, a equipe chegou na residência em Navegantes, litoral Norte de Santa Catarina, e encontrou a mãe e a criança bem.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos pré-hospitalares à mãe e à recém-nascida, garantindo a estabilidade e segurança das duas. Elas foram encaminhadas para avaliação médica.

Leia mais:

Polícia prende mais uma vez “o maior predador sexual” do Rio Grande do Sul

Homem marca encontro com criança de 11 anos pela Internet e comete estupro de vulnerável

Mãe é procurada após abandonar filho de 4 anos em lanchonete