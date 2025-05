Mãe morre após sofrer infarto durante julgamento do acusado de matar seu filho

Uma mulher de 59 anos, identificada como Lourdes Moreira Dias, morreu na semana passada após sofrer um infarto durante o julgamento do homem acusado de assassinar seu filho.

Ainda de acordo com o Portal 180graus, o caso ocorreu no fórum de Guanambi, no Sudoeste da Bahia.

Lourdes acompanhava o júri popular de Gonçalo Oliveira Costa, acusado de matar a tiros Fabiano Moreira Dias, em um crime registrado em 2014 na zona rural de Carinhanha, no Oeste baiano.

Durante a sessão, a mulher passou mal e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ela foi encaminhada ao hospital, onde sofreu uma nova parada cardíaca e não resistiu.

Ainda de acordo com as informações, o julgamento, que estava previsto após 12 anos de espera, foi interrompido.

