Mãe de jovem que morreu e foi exposta nas redes sociais por estudantes de medicina faz pedido à Justiça

A família de Vitória Chaves, jovem que foi alvo de uma exposição nas redes sociais por estudantes de medicina, pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que as autoras do vídeo, a instituição de ensino Inspirali e o Instituto do Coração (Incor), da Universidade de São Paulo (USP), paguem uma indenização por danos morais equivalente a 200 salários mínimos.

De acordo com a CNN, foram requisitados um valor por dano moral e outro por danos materiais para tratamento psicológico por pelo menos seis meses no valor total de R$ 25 mil, existindo a possibilidade de prorrogação do auxílio caso seja necessário.

Sendo assim, a indenização pode chegar a alcançar R$ 632 mil ao todo e a família pode receber mais uma retratação das estudantes Gabrielli Farias de Souza e Thaís Caldeiras Soares Foffano nas redes sociais.

Vitória, que faleceu aos 26 anos em fevereiro de 2025, foi submetida a três transplantes cardíacos e um renal – um efeito inédito no país -, pois nasceu com uma cardiopatia congênita grave.

No vídeo, que recebeu a acusação de deboche e exposição de caso clínico, as alunas insinuaram que a necessidade de múltiplos transplantes decorria de negligência da paciente e chegaram a compará-la com um gato, pois ela “achava que tinha sete vidas”, o que gerou ampla repercussão negativa.

A exposição do caso revoltou a irmã Giovana Chaves dos Santos e a mãe da paciente, Cláudia Aparecida da Rocha Chaves, quem denunciou as estudantes.

“A gente sempre acompanhou a Vitória. A gente sabia o quanto ela lutava para viver, né? Tanto é que tem um monte de ofício na Promotoria da gente pedindo ajuda com medicação, com passagem para vir no tratamento. Ela nunca faltou numa consulta sequer, né? E minha filha tinha sede de vida. Tudo o que ela queria era viver. Aí vem uma pessoa e diminui a história dela, eu não aceito, quero Justiça”, disse Cláudia ao Metrópoles.

No pedido de liminar, a defesa afirma que as estudantes demostraram “um sadismo incompatível com a nobreza do exercício da medicina”.

O advogado ainda considerou que o hospital foi o “grande potencializador do ocorrido ao não contratar profissionais comprometidos com seus deveres éticos”. A faculdade Inspirali é mencionada no pedido por ser responsável por introduzir as estudantes na unidade de saúde como parte do programa de aprendizagem.

