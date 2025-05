Homem abre fogo após encontrar jovem pelado no quarto da filha de 13 anos

Um homem abriu fogo após encontrar um jovem de 20 anos pelado no quarto da filha, de 13, na casa da família, na semana passada.

Como detalhado pelo site Extra, o caso aconteceu em Florence, no condado de Boone, nos Estados Unidos.

O pai da menor ouviu “barulhos estranhos” vindo do quarto da filha e decidiu investigar. Ao abrir a porta se deparou com Parker Kramer nu deitado no chão.

Parker desceu às pressas e conseguiu sair pela porta da frente, sem conseguir se vestir completamente, enquanto o pai da adolescente pegava uma arma num armário.

O morador disparou três vezes, mas não acertou o jovem. Durante uma caçada por terra e ar, a polícia avistou Parker à beira de uma estrada, e estava sem calça.

O jovem e a adolescente haviam se conhecido há algumas semanas e trocaram números de telefone.

Após se comunicarem, ele foi convidado a ir à casa dela. Porém, segundo a menor, Parker tinha dita ter 15 anos.

Ainda de acordo com as informações, o jovem foi detido e uma fiança foi estipulado em US$ 250 mil (R$ 1,4 milhão).

