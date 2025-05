Homem marca encontro com criança de 11 anos pela Internet e comete estupro de vulnerável

Um homem de 25 anos, que já foi identificado assim como o seu endereço, está foragido depois de estuprar uma criança de 11 anos em Sorriso, no Mato Grosso.

Segundo o registro de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito já foi identificado, bem como o seu endereço.

De acordo com o portal de notícias Folha do Progresso, o suspeito marcou um “encontro” com a menor de idade, levando-a para um local desconhecido onde cometeu o estupro.

A mãe da criança registrou boletim de ocorrência, mas quem descobriu o crime foi a irmã da menina que flagrou conversas nas redes sociais e a vítima acabou admitindo a violência sexual.

O caso é investigado.