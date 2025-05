Professor de educação física suspeito de assédio e abuso sexual contra adolescentes é preso

Um professor de educação física, suspeito de assediar e abusar sexualmente de alunos de uma escolinha de handebol na Paraíba, foi preso nesta quinta-feira (1º) pela Polícia Civil.

Como detalhado pelo site G1, o caso ganhou repercussão no início do mês de abril, após diversos perfis compartilharem imagens das mensagens trocadas entre o professor e as alunas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso na cidade de Araruna, onde estava escondido durante o período das investigações.

A polícia explicou, de acordo com o relato das vítimas, que o suspeito agia utilizando gestos, conversas e toques, exibição de imagens de conotação sexual, constrangimento das vítimas, e incitava a atividade sexual.

Após coleta dos depoimentos, e análise de conversas em aplicativo de mensagens e imagens, a Justiça decidiu pela prisão preventiva do suspeito, mandado que foi cumprido na tarde desta quinta.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde aguardará pela realização da audiência de custódia.

Com informações do site G1