Polícia prende em flagrante idoso por abuso sexual contra animal

Um idoso de 76 anos foi preso em flagrante, acusado de praticar maus-tratos com conotação sexual contra um animal doméstico em sua residência. A detenção ocorreu na noite desta quinta-feira (1º), na cidade de Nova Mutum (MT).

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia partiu da filha do suspeito, que acionou a polícia após flagrar o pai completamente nu sobre a cama, tentando manter relação sexual com uma cadela.

Como detalhado pelo site Power Mix, a mulher relatou que foi até a residência do genitor, e ouviu ruídos vindos do quarto. Ao verificar, se deparou com a cena.

A comunicante informou que o pai demonstrou nervosismo ao ser surpreendido e tentou se vestir rapidamente. A guarnição policial foi acionada e, no local, encontrou grande quantidade de pelos do animal sobre a cama, confirmando os indícios da prática criminosa.

O caso foi registrado com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), na tipificação de maus-tratos a animais domésticos, com agravantes de violência física e sexual.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito foi submetido a exame de corpo de delito e permanece à disposição da Justiça.

Com informações do site Power Mix