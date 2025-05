Pit-bull solto na rua invade casa com crianças e ataca cachorro da família

Um pit-bull que estava solto em uma rua invadiu uma casa com duas crianças e atacou o cachorro da família.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, o caso ocorreu nesta semana em Sobradinho, no Distrito Federal.

Como informado, o animal aproveitou um momento de distração dos donos da casa, que estavam recebendo visitas, e passou pelo portão.

O cão teria ido diretamente ao local em que as crianças (uma de 2 anos e outra de 10 anos) estavam.

Em poucos segundos, os familiares ouviram os barulhos e voltaram para dentro da residência. O cachorro da família, Scott, travou uma luta contra o pit-bull.

De acordo com o depoimento dos moradores, foi usada uma cadeira para apartar os dois cães. Scott precisou de atendimento veterinário e levou 12 pontos.

Em seguida, o dono do pit-bull apareceu e levou o cachorro em uma motocicleta. Segundo os donos da casa, esta não é a primeira vez que o cão fica solto na rua e ataca outros animais.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, o dono do cão feroz é investigado por omissão de cautela na guarda.

Com informações do site Metrópoles