Novo golpe pede Pix de R$ 50 para pagar ‘marmitas’ de cardeais no Conclave do novo Papa

Com o sepultamento do Papa Francisco na semana passada, a Igreja Católica já se prepara para a escolha de um novo líder religioso.

Para isso, se realizará um conclave, onde cardeais serão responsáveis por eleger um novo Papa.

Novo golpe no mercado

Aproveitando a situação, criminosos querem aplicar um novo golpe no mercado: pedem Pix de R$ 50 para pagar ‘marmitas’ de cardeais no Conclave do novo Papa.

O perfil @printversos compartilhou nas redes sociais uma suposta mensagem onde é pedido dinheiro para uma pessoa.

A mensagem descreve: “Oi, aqui é o Conclave. Precisamos de 50 no Pix para pagar as marmitas dos 113 cardeais. Faça parte dessa história e ajude a eleger o novo Papa. Segue o Pix para pagamento:”

No registro, aparece um número registrado no Distrito Federal para a falsa transferência.

É bom lembrar que a Igreja não realiza este tipo de pedido por mensagems. Confira: