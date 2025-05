Homem que abusou de crianças na creche da esposa é encontrado após três anos foragido

Um homem de 53 anos foi preso após ficar três anos foragido. Ele cometeu os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual em 2022, na cidade de Rodeio, Santa Catarina.

De acordo com o portal de notícias Guararema News, a Polícia Civil o encontrou na última quarta-feira (30) em Petrolândia, no Alto Vale do Itajaí.

Ele foi investigado e indiciado criminoso a 10 anos e 09 meses de prisão em regime fechado por abusar de seis crianças entre 7 e 8 anos. Sua esposa mantinha uma creche em sua residência e ele se aproveitou da situação.

Ele foi encaminhado agora para o Presídio de Rio do Sul, onde ele aguardará a audiência de custódia e iniciará o cumprimento da pena.

