Filho agride mãe com socos por chave de carro e leva paulada do padrasto

A Polícia Militar do Paraná foi acionada na madrugada desta quarta-feira (30) para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde uma mãe foi vítima de agressão física.

De acordo com o relato da vítima, de 62 anos e mãe do agressor, o próprio filho, de 46 anos, a agrediu após ela se recusar a entregar a chave do veículo da família.

Como detalhado pelo Portal da Cidade Paranavaí, a mulher contou que foi atacada com socos e puxões de cabelo.

Ao presenciar a cena, o padrasto do agressor, de 53 anos, interveio e acabou atingindo o autor com um golpe de madeira na cabeça, para defender a esposa.

Ainda de acordo com as informações, uma equipe do Samu foi até o local para prestar socorro às vítimas.

Em seguida, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paranavaí para os procedimentos legais.

Com informações do site G1