Suspeito de matar namorada grávida em trilha teria colocado remédio abortivo em refrigerante dado à vítima

O homem que foi preso suspeito de matar a namorada Jackeline Liliane dos Santos, de 28 anos, no último domingo (27), em Sapopema, no Paraná, agora é também investigado por tentar induzir um aborto na vítima dias antes do crime.

De acordo com o Portal Guaira, a Polícia Civil prendeu Marcione Souza de Oliveira, de 44 anos, após ele apresentar contradições no depoimento. Pessoas próximas ao casal relataram comportamentos estranhos do suspeito nos dias anteriores ao ocorrido e o delegado afirmou que o homem temia ter que pagar pensão e que isso poderia levá-lo à falência.

Ao mesmo tempo que o acusado mantinha um relacionamento com Jackeline, ele buscava reatar com a ex-companheira e a gravidez da vítima teria sido um ponto de tensão no relacionamento.

O crime ocorreu por volta das 16h30, durante uma trilha próxima à cachoeira Salto das Orquídeas, em uma área de difícil acesso. De acordo com a Polícia Militar, Jackeline e Marcione estavam acompanhados de amigos, mas se distanciaram do grupo momentos antes da tragédia.

Inicialmente, Marcione afirmou que a morte de Jackeline ocorreu produto de uma queda que causou um forte impacto na cabeça. No entanto, a perícia encontrou lesões no corpo da vítima que não condizem com um simples escorregão, levantando suspeitas de homicídio.

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o suspeito teria motivos para desejar a morte dela e já teria cometido uma tentativa de aborto na jovem.

Na semana anterior à morte, Jackeline contou à mãe que passou mal após beber um refrigerante oferecido por Marcione. Ela teria sentido sonolência e sangramento, levantando a suspeita de que o homem teria colocado algum tipo de substância abortiva na bebida, mas ela continuou grávida.

Para o Ministério Público, o crime pode se enquadrar em feminicídio qualificado, com o agravante de a vítima estar grávida. A promotoria ainda destaca que Marcione teria tentado alterar a cena do crime para simular um acidente, o que também está sendo investigado.

A defesa do suspeito, representada pelo advogado Silvano Cardoso Antunes, afirma que Marcione é réu primário e nega qualquer envolvimento no crime, pois ele não se encontrava em um relacionamento extraconjugal, estava separado de fato da antiga companheira e não tinha motivo para desejar a morte da vítima.

Marcione foi preso em flagrante e a prisão preventiva já foi solicitada. Celulares da vítima e do suspeito foram apreendidos e estão sendo periciados.

Jackeline estava grávida e deixa dois filhos pequenos, uma menina de seis anos e um menino de quatro.

