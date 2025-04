Mulher tem pedaço do queixo arrancado por mordida do marido

Um homem foi preso em flagrante esta semana após arrancar um pedaço do queixo da companheira com uma mordida.

ANÚNCIO

De acordo com o G1, o caso aconteceu no último domingo (27) no município de Viçosa do Ceará, em Fortaleza. O acusado foi autuado por violência doméstica e familiar após agredir a esposa e arrancar e também tentativa de feminicídio.

A equipe da Polícia Militar foi acionada pelo hospital municipal após a mulher dar entrada na unidade de saúde com diversas lesões. Ela chegou acompanhada do marido, que defendia que ela tinha sido atacada por um cachorro.

Ainda no hospital, a vítima relatou que o marido havia dado um “mata-leão” nela, que mordeu seu braço para tentar escapar. Ele então a soltou e mordeu o rosto dela.

Após a chegada dos policiais, o homem foi preso e levado à delegacia. Ele está à disposição da Justiça e mais informações sobre a saúde da vítima não foram reveladas.

Leia mais:

Suspeito de matar namorada grávida em trilha teria colocado remédio abortivo em refrigerante dado à vítima

ANÚNCIO

Homem é preso após se fazer de perito para tentar defender estupradores e mudar depoimento de vítimas adolescentes

Vídeo flagrou homem abandonando bebê no meio da rua

Jovem que matou pai para defender a mãe em aldeia tem pena de 5 anos de prisão pedida pelo MP

Outra criança com suspeita de envenenamento após comer; pai está foragido