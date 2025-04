Homem que se passava por treinador de futebol para estuprar crianças e adolescentes é indiciado pela polícia

A Polícia Civil de Goiás indiciou um suposto treinador de futebol por estupro de vulnerável e importunação sexual contra seis alunos, entre crianças e adolescentes do sexo masculino, em Aparecida de Goiânia (GO).

Como detalhado pelo site G1, ele usava um campo de futebol público, para atrair os meninos, que eram em sua maioria de baixa renda.

Em depoimento durante a audiência de custódia, o treinador negou o crime. Ele disse ainda que as aulas de futebol são um projeto social.

Segundo a PC, ele convidava os alunos para a casa dele depois dos treinos. No local, ele simulava massagens para prevenir e tratar esões, momento onde aproveitava para forçar a prática dos atos sexuais.

Ele prometia chuteiras e até pedras preciosas para as crianças. Os alunos são crianças em situação de vulnerabilidade social.

No dia 15 de abril, data da prisão do treinador, a polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão em sua residência, onde encontrou um celular e um computador com conteúdo pornográfico infantil.

Segundo a polícia, quando as vítimas negavam as investidas do treinador, eram cortadas de jogos ou colocadas no banco de reservas.

Ainda de acordo com as informações, ele já foi investigado no Mato Grosso pela prática de atentado violento ao pudor contra menores de 14 anos e, no ano de 2013, foi investigado e preso pela prática de estupro contra mulheres.

Com informações do site G1