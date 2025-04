Homem mata companheira com golpes de faca após crise de ciúmes e foge

Uma mulher de 43 anos, identificada como Terezinha Soares Moreira, morreu após ser esfaqueada nesta terça-feira (29), em Brusque (SC).

De acordo com as autoridades, Terezinha foi atingida por quatro facadas, com perfurações no abdômen e no tórax.

Como detalhado pelo Jornal Razão, ela ainda estava viva quando foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros, deitada em um sofá. Chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Segundo relatos da mãe da vítima, que presenciou parte da cena, o autor do crime, de 49 anos, fugiu em uma motocicleta logo após o ataque.

Com apoio de trocas rápidas de informações entre as equipes policiais, o suspeito foi localizado e preso. No momento, ele carregava uma mochila com roupas, itens de higiene pessoal e carregador de celular.

Em depoimento, ele teria alegado que o ataque foi motivado por uma suposta traição da vítima com o ex-marido. Essa informação, no entanto, ainda não foi confirmada.

Não seria a primeira vez

Ainda de acordo com as informações, o suspeito também já tinha antecedentes violentos.

Conforme apurado, ele esteve envolvido em uma tentativa de feminicídio registrada em 2010, também na cidade de Brusque.

Com informações do site G1