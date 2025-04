Homem é preso após se fazer de perito para tentar defender estupradores e mudar depoimento de vítimas adolescentes

Um homem chamado Elvys Marcos Pereira Gomes, de 55 anos, foi preso por fingir ser perito judicial e tentar convencer duas adolescentes vítimas de estupro a mudarem seus depoimentos.

De acordo com o Metrópoles, a Polícia Civil do Amazonas realizou a prisão, na última segunda-feira (28/4), em Manaus, após uma investigação da Delegacia de Beruri, com apoio da Delegacia da Mulher.

A polícia aponta que Elvys se apresentou como perito oficial para enganar as vítimas e pressioná-las a inocentar os próprios pai e avô, que já estavam presos pelo crime.

A investigação começou em outubro de 2024, após a prisão dos agressores. A polícia descobriu vídeos em que Elvys interroga as adolescentes como se fosse autoridade, o que não era verdade.

Esta semana, Elvys foi reconhecido por um policial ao aparecer na delegacia e foi preso imediatamente. Ele vai responder por tentar atrapalhar o processo judicial e segue à disposição da Justiça.

A delegada responsável explicou que ele usou violência psicológica, fazendo as meninas duvidarem dos próprios relatos e se sentirem culpadas. A suspeita é que ele tenha sido contratado por familiares que não acreditavam nas denúncias.

Durante uma coletiva de imprensa, o delegado Paulo Mavignier afirmou que qualquer pessoa que tentar proteger abusadores será punida pela lei.

A polícia também explicou que crianças e adolescentes vítimas de crimes devem ser ouvidos com acompanhamento oficial, seguindo a lei, para evitar mais traumas e garantir justiça.

