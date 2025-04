Filho é preso suspeito de matar pai a facadas e afirma não estar arrependido

Um homem foi preso suspeito de matar o próprio pai de 71 anos a facadas, nesta terça-feira (29), em Santa Catarina.

Como detalhado pelo site SCTD, a Polícia Militar foi acionada inicialmente por vizinhos do município de Balneário Arroio do Silva, após um homem causar perturbação e tentar invadir residências.

No local, ele teria apresentado resistência, mas acabou sendo preso.

Dentro da casa, o idoso de 71 anos foi encontrado morto no sofá. Para a PM, o filho de 46 anos confessou ter esfaqueado o pai e disse não estar arrependido.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu), prestou atendimento ao agressor, que estava ferido, e o levou para o hospital.

Ainda de acordo com as informações, o Instituto Geral de Perícias (IGP) e o Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local para realizar os procedimentos necessários com o corpo da vítima.

