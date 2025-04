Adolecente de 15 anos morre após usar adaptador de tomada para carregar celular

Em uma trágica situação, uma adolescente de apenas 15 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Contigo, o caso aconteceu na cidade de Extremoz, na Região Metropolitana de Natal (RN).

A vítima, identificada como Jucielem Bianca Rodrigues Campelo, usava um adaptador do tipo “T” para conectar simultaneamente um ventilador e o carregador do celular quando o acidente ocorreu, segundo relatos da família.

Durante a descarga elétrica, a jovem ainda conseguiu gritar por socorro, mas, apesar da rápida reação do pai e dos irmãos, não foi possível salvá-la.

Ela foi levada às pressas para o hospital do município, mas não resistiu à gravidade do choque. O corpo foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia para os procedimentos legais.

Ainda de acordo com as informações, o falecimento da jovem aconteceu apenas uma semana após a comemoração de seu 15º aniversário, marcando com ainda mais pesar a perda precoce.

Com informações do site Contigo