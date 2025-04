Vídeo flagrou homem abandonando bebê no meio da rua

O vídeo que flagrou homem abandonando bebê na rua dentro um carrinho tem se tornado viral e surpreendido as pessoas na Internet.

De acordo com o portal de notícias Onda Digital, nas imagens, é possível ver como o sujeito caminha com o bebê e vai embora sozinho tranquilamente.

Um homem que estava fazendo caminhada no local ouviu os choros do neném e o encontrou abandonado dentro do carrinho, no meio da rua.

O Conselho Tutelar foi acionado e a Polícia Civil informou que a criança foi abandonada pela própria mãe. O caso será investigado e o bebê foi acolhido

A Polícia Civil continua as buscas pelo suspeito e apura os detalhes do caso.

