Outra criança com suspeita de envenenamento após comer; pai está foragido

Um pai está foragido depois que seu bebê de 1 ano e 10 meses morreu em Triunfo Potiguar, no interior do Rio Grande do Norte.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias CN Classificados, na noite deste domingo (27), a criança faleceu com suspeita de envenenamento e a Polícia Civil investiga o caso com o pai do bebê apontado como principal suspeito.

O menino era fruto de um relacionamento que chegou ao fim e estava visitando a casa do pai, Allan da Silva Ferreira, quando a mãe, Flávia Quintana, foi buscá-lo.

Ao chegar ao local, a mãe percebeu que o filho não apresentava estímulos e não reagia. Questionado, o pai afirmou que apenas havia alimentado a criança e que ela estava bem.

Ambos levaram o bebê ao hospital da cidade, onde os profissionais de saúde tentaram reanimá-lo, mas não resistiu.

A morte de Aslan Gael Ferreira Ramalho foi confirmada e o pai disse que iria até sua residência buscar a documentação do menino. E ao não retornar, foi procurado em sua residência, onde foi visto tentando ferir o próprio peito, simulando golpes de faca.

Assustada, Flávia correu do local e acionou a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram à residência, o suspeito já havia fugido. Vizinhos relataram que ele teria deixado o local em uma motocicleta e, até o momento, não foi encontrado.

ANÚNCIO

O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Caicó, onde uma necropsia começou a ser realizada na manhã desta segunda-feira (28) para que as investigações continuem.

Leia mais:

Acusado de contratar adolescente de 17 anos para matar o ex-sogro é condenado pela justiça

Paciente é estuprado por auxiliar de enfermagem e flagrado por colegas

Mãe de criança de 3 anos que foi internada por agressões grave sofre tentativa de linchamento