Menina de 4 anos é espancada e estuprada pelo pai após fazer ‘xixi na cama’

Um homem de 24 anos foi preso nesta semana sob suspeita de espancar e estuprar a própria filha, uma menina de apenas 4 anos, em Astolfo Dutra (MG).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site O Tempo, a criança deu entrada no hospital da cidade após ter uma convulsão.

Segundo o registro da Polícia Militar (PM), a mãe relatou que, durante a madrugada, sua filha fez xixi na roupa enquanto dormia e que o seu companheiro teria se levantado e levado a menina até o banheiro, mantendo a porta fechada.

O suspeito ainda teria pedido que a mulher “não olhasse” e teria ouvido a criança chorar.

Após o ocorrido, a filha teria passado mal, sofrendo uma convulsão, momento em que o pai saiu correndo e pediu socorro.

Os médicos identificaram hematomas na criança. Além disso, também foram constatados indícios de violência sexual, com traumas na região vaginal e sangramento.

Diante dos laudos médicos, a PM conseguiu prender o suspeito, que alega que teria apenas dado uma chinelada na filha, negando qualquer crime.

ANÚNCIO

Conforme a PM, “chorando” e “nervosa” a mãe relatou que estava há 9 anos com o suspeito e que sempre sofreu violências física e psicológica, não tendo pedido ajuda “por medo”.

Ainda de acordo com as informações, após a constatação dos crimes, a criança ficará sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Os crimes serão investigados pela Polícia Civil.

Com informações do site O Tempo