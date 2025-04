Homem salva esposa durante ataque de pitbull solto que invadiu residência

Amiltes de Souza Dantas, de 59 anos, foi salva pelo próprio marido enquanto era atacada por um cachorro da raça pitbull nesta semana em Loanda, no Paraná.

Como detalhado pelo site G1, a vítima reveloi que estava na cozinha de casa, fazendo o almoço, quando o cachorro entrou pelo portão que estava semiaberto e a atacou.

Segundo ela, na confusão, o cachorro derrubou o fogão e ela só conseguiu se desvencilhar do animal depois que o marido dela interveio na situação.

Amiltes teve fratura em dois lugares no braço esquerdo, e ferimentos na mão direita. Ela passou por cirurgia e passará por tratamento com um ortopedista.

O cachorro chegou a ser socorrido após a ação do marido para impedir o ataque, mas morreu.

Ainda de acordo com as informações, segundo a Polícia Civil, o tutor do cachorro responderá por contravenção penal de omissão de cautela na guarda de animais perigosos.

Com informações do site G1