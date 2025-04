Filho alcoolizado que matou a mãe idosa espancada é condenado a 10 anos de prisão

A Justiça do Ceará condenou um homem a 10 anos, 2 meses e 18 dias de prisão por matar a mãe idosa espancada.

Como detalhado pelo MPCE, a decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri de Nova Russas, na semana passada.

Conforme a denúncia do Ministério Público, o homicídio ocorreu no dia 23 de novembro de 2009, depois de o réu Antonio Edmilson Carvalho Costa ter retornado para casa sob efeito de álcool.

No momento, ele agrediiu a companheira e a mãe dele, uma idosa com 67 anos.

A investigação revelou que enquanto o homem agrediu a idosa, a companheira deixou a casa com os filhos para acionar a polícia.

Com a chegada dos agentes, o homem foi preso em flagrante. Já a idosa, foi socorrida, mas morreu em decorrência das lesões.

Ainda de acordo com as informações, a análise da perícia constatou que ela sofreu traumatismo no crânio como consequência das agressões do filho.

Com informações do Ministério Público do Estado do Ceará