Suspeito de estupros em série é preso após 4 anos de investigação e detalhe dos crimes chama a atenção

Investigações que começaram há quatro anos atrás prenderam Cleuson Ferreira de Souza, de 34 anos, como o principal suspeito de cometer estupros em série.

ANÚNCIO

O caso chamou a atenção, porque apesar de ele ter sido detido no Pará em 2004, a Polícia Civil concluiu que o material genético coletado em mulheres vítimas de abuso sexual de São José do Rio Preto, em São Paulo, é compatível com o seu DNA.

De acordo com o portal de Notícias Ata News, ele é acusado de estuprar oito mulheres em Rio Preto e outras quatro no Pará e no Espírito Santo.

As investigações começaram há quatro anos, após um aumento nos registros de estupro no município do interior de SP. As vítimas deram depoimentos e relatos semelhantes em relação à aparência do suspeito e seu modo de abordagem.

Em muitos casos, o suspeito abordava a vítima pedindo um copo de água ou perguntando sobre imóveis disponíveis para alugar na região. Ele buscava entrar nas casas das mulheres e sob ameaças as obrigava a ter relação sexual.

“Ele percorria os bairros e observava a vulnerabilidade do imóvel: muro baixo, portas abertas, e ficava à espreita esperando que familiares se afastassem para o trabalho nos casos em questão. Ele entrava nessas casas, pulava a janela, ia atrás da porta, pulava o muro. Houve apenas um caso que ele surpreendeu a vítima na via pública, os demais foram todos através de violação de domicílio”, detalhou a delegada Dálice Ceron, de Rio Preto.

Além dessa estratégia, Cleuson disse que percorria hospitais captando clientes para acionar seguros decorrentes de acidentes automobilísticos e se apresentava quase sempre bem trajado, para fugir de qualquer suspeita.

ANÚNCIO

Como fazia vítimas em diferentes bairros e estados do Brasil, o criminoso dificultava mais a identificação de um padrão das vítimas.

Leia mais:

Mãe de crianças mortas por ovo de Páscoa envenenado fala sobre perda dos filhos

Pai deixa filha de apenas 3 anos com faca cravada no pescoço

Jovem que afirma ser Madeleine McCann continua presa e detalhes dos crimes são revelados em julgamento

Menino de 10 anos sai de palestra escolar sobre abuso sexual e denuncia padrinho por estupro

Canonização de Carlo Acutis está suspensa; veja a relação do santo millennial com Papa Franscisco

Papa Francisco mudou os rituais fúnebres antes de sua morte para deixar uma mensagem aos fiéis