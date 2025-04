Homem morto por engano após ser confundido com irmão em briga por jogo de dominó

Um homem foi morto por engano após uma briga durante um jogo de dominó em Senador Canedo, em Goiás.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu no mês passado, mas só foi divulgado pela Polícia Civil nesta semana.

O suspeito, Fabiano Cavalcante Andrade, de 27 anos, está foragido.

O pai do fugitivo, Renato Oliveira, de 56 anos, também foi preso. Segundo a polícia, ele teria incentivado o filho a cometer o crime.

Entenda o caso

De acordo com a PC, Fabiano acreditava que a vítima, Francisco Erisvan Oliveira Alves, havia agredido o pai com um tapa no rosto durante uma confusão em uma distribuidora de bebidas, durante a partida de dominó. No entanto, quem havia brigado com Renato era o irmão de Francisco, Manuel.

Segundo as investigações, Manuel tentou se desculpar, mas Renato não aceitou e deixou o local com juras de morte ao rapaz.

ANÚNCIO

Horas depois, Fabiano, filho de Renato, chegou à residência da vítima procurando pelo suposto agressor do pai — de forma equivocada — e acabou matando Francisco.

Em seguida, Fabiano fugiu às pressas. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele se aproxima de um carro parado em frente a uma lanchonete e rende o motorista.

Armado, o suspeito obriga o homem a dirigir. Logo depois, o condutor consegue fugir e aciona a Polícia Militar.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito é procurado pela polícia.

Com informações do site G1