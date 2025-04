Em plena luz do dia, mulher de 44 é vítima de estupro enquanto caminhava sozinha

Uma mulher, de 44 anos, foi vítima de estupro em plena luz do dia nesta quarta-feira (23), em Presidente Prudente (SP).

Como detalhado pelo site G1, a vítima relatou que caminhava tranquilamente e de forma inesperada sentiu uma faca em suas costas. Em seguida, um homem pediu que ela virasse à direita e não olhasse para trás.

Conforme o relato da mulher à polícia, ela e o suspeito caminharam por alguns metros, quando ele pediu que ela entrasse em uma cobertura com muito lixo.

Em seguida, de forma violenta, o suspeito arrancou a blusa da vítima e tentou tirar sua calça, mas não conseguiu.

Na sequência, a vítima conseguiu pegar um cabo de madeira e desferir alguns golpes contra o homem. Após a reação da mulher, o suspeito fugiu do local por uma área verde.

Um exame de corpo de delito foi requisitado para a vítima, que foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com as informações, o suspeito, que, de acordo com o Boletim de Ocorrência, aparenta ter entre 25 e 30 anos, não foi localizado. O caso seguirá em investigação.

Com informações do site G1