Adolescente estuprava irmão de 5 anos motivado por pedidos na Internet

Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo descobriu que um adolescente de 16 anos estuprou o irmão, de apenas 5, para produzir vídeos e fotos para um desafio da Internet.

De acordo com portal de notícias Grande Ponto, o material pornográfico era feito a pedido de um adulto com o qual o jovem conversava em um aplicativo de mensagens.

O conteúdo apontado como pedofilia levou a Justiça a decretar a internação do adolescente, que foi encaminhado para a Fundação Casa, onde aguardará julgamento pelo ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.

A polícia chegou ao material após a prisão de um homem que portava vasto material de pornografia infantil. Por meio da apuração, os agentes chegaram ao adolescente, que mora com a vítima e os pais em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista.

Os pais alegaram que não faziam ideia dos estupros e do compartilhamento dos vídeos e das fotos com pornografia infantil, que eram produzidos no quarto do adolescente. A criança vítima dos crimes sexuais foi encaminhada para ter suporte psicológico.

A polícia descobriu, com base em trocas de mensagens no app Zangi, que o adolescente acreditava conversar com uma jovem, para quem ele mandava os conteúdos. O perfil, porém, era administrado por um homem, cujo primeiro nome é Gabriel e ele incitou diversas violências sexuais contra a criança.

