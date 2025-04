Mulher sofre golpe dentro de delegacia e faz Pix de R$ 4,5 mil para falso delegado

Uma mulher sofreu um golpe dentro de uma Delegacia, em Goiás, e fez um Pix de R$ 4,5 mil para um falso delegado.

Segundo a Polícia Civil de GO, a vítima fez a transferência pensando se tratar da fiança do marido que foi preso em flagrante por posse de arma de fogo.

Como detalhado pelo site G1, o caso aconteceu na sexta-feira (18), em Goiânia.

De acordo com a polícia, o recepcionista da unidade recebeu uma ligação de um falso advogado que pediu para falar com a vítima.

Para ela, o golpista se identificou como delegado de polícia e falou que a fiança poderia ser paga por meio de uma transferência

Conforme a investigação, após ter feito o Pix, a mulher comunicou a equipe de plantão. Foi só nesse momento que descobriu que se tratava de um golpe.

A investigação da polícia descobriu que os autores são do Ceará. Segundo a PC, as três pessoas envolvidas no caso foram presas.

Ainda de acordo com as informações, um dos suspeitos é o beneficiário da conta para a qual a mulher efetuou o pix.

Com informações do site G1