Mulher condenada pela morte do menino Bernardo de 11 anos é encontrada morta na prisão

Edelvânia Wirganovicz, uma das quatro pessoas condenadas pela morte de Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, foi achada morta nesta terça-feira (22).

Como detalhado pelo site G1, o corpo foi encontrado no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre.

A mulher era amiga da madrasta de Bernardo, Graciele Ugulini, também condenada no crime.

Além das duas, em 2019, o júri popular também decidiu pelo sentenciamento do pai Leandro Boldrini, e de Evandro Wirganovicz, irmão de Edelvânia.

Edelvânia admitiu o crime, que aconteceu em abril de 2014, no município de Três Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, e apontou o local onde a criança foi enterrada.

Edelvânia estava cumprindo o regime semiaberto após ter a prisão domiciliar revogada em fevereiro de 2025.

A mulher foi condenada a 22 anos e 10 meses de reclusão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias devem investigar o fato e as causas da morte. Neste momento, a suspeita é de suicídio.

Com informações do site G1