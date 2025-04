Mulher atacada por pit bull morreu após perder muito sangue ao ser mordida no pescoço e rosto

Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, morreu após perder muito sangue ao ser mordida no pescoço e rosto após ser atacada pelo próprio pit bull na Cidade Ocidental, em Goiás.

Como revelado pela Polícia Civil de Goiás, a vítima perdeu uma grande quantidade de sangue, conforme constatado no laudo pericial.

O documento constatou as feridas na região do pescoço e no rosto da vítima, todas compatíveis com mordedura canina.

Como detalhado pelo site G1, o laudo analisou o local do ataque, o que inclui o estado em que o corpo foi encontrado, avaliando ferimentos e origem do sangue.

A PC informou ainda que o inquérito pode ser concluído nesta semana, após finalização do exame cadavérico.

Ataque animal

Stefane foi atacada e morta pelo próprio cachorro no dia 13 de abril, em um condomínio na Cidade Ocidental. O animal não tinha histórico de agressividade.

A mulher já foi encontrada morta quando os bombeiros chegaram ao local. Ela apresentava ferimentos graves na região do pescoço e grande perda de sangue.

Ainda de acordo com as informações, a companheira da vítima pediu socorro e foi auxiliada pelos vizinhos, que mataram o cão para evitar novos ataques, inclusive a um bebê que estava na residência e não se feriu.

Com informações do site G1